УНИКС вырвал победу у "Химок", несмотря на 28 очков Шведа

УНИКС обыграл "Химки" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Самым результативным игроком встречи стал игрок подмосковной команды Алексей Швед, набравший 28 очков. Казанцы продолжают идти в турнире без потерь - 6 побед в 6 играх. Лидирует в таблице ЦСКА, у которого 7 побед в 7 встречах.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

"Парма" (Пермь) - ВЭФ (Рига) - 87:69 (24:11, 25:22, 19:17, 19:19)

П: Гейнс (17), Маклин (17), Миллер-Маккинтайр (13 + 11 передач).

В: Яниченокс (11).

УНИКС (Казань) - "Химки" - 80:79 (18:17, 19:23, 21:22, 22:17)

У: Колом (18), Ласме (16), Эджим (16), Смит (14), Понкрашов (12).

Х: Швед (28), Гилл (20).