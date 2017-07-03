УНИКС возглавит иностранец

УНИКС на этой неделе объявит имя нового главного тренера. По информации "Известий", преемником Евгения Пашутина станет иностранный специалист. Переговоры ведутся с испанцем Педро Мартинесом, а также рассматриваются кандидатуры латвийца Айнарса Багатскиса и еще двух иностранцев.

– УНИКС действительно активно ведет переговоры с Педро Мартинесом, – рассказал источник в казанском клубе. – Если стороны смогут договориться по финансовому вопросу, то тренер заключит двухлетний контракт с клубом. Однако есть опасения, что УНИКС не потянет запросы испанца. На этот случай прорабатываются варианты с Айнарсом Багатскисом и еще двумя специалистами, имена которых не на слуху и которые никогда не работали в России.