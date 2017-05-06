УНИКС снял пародию на песню "Между нами тает лед"

Игроки УНИКСа сняли пародийную версию клипа группы "Грибы" "Между нами тает лед". Песня посвящена старту плей-офф Единой лиги ВТБ. Казанцы в четвертьфинале встречаются с "Локомотивом". Первый матч завершился победой УНИКСа (71:62).