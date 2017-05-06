10:18 | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

УНИКС снял пародию на песню "Между нами тает лед"

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Игроки УНИКСа сняли пародийную версию клипа группы "Грибы" "Между нами тает лед". Песня посвящена старту плей-офф Единой лиги ВТБ. Казанцы в четвертьфинале встречаются с "Локомотивом". Первый матч завершился победой УНИКСа (71:62).

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Andvaraforce

Молодцы, повеселили))

12:21