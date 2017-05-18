УНИКС рассматривает 15 кандидатур на пост главного тренера

Президент УНИКСа Евгений Богачев подчеркнул, что клуб еще не определился с кандидатурой нового главного тренера. При этом он признал, что следующим наставником казанцев станет иностранец. Напомним, сегодня стало известно, что клуб не будет продлевать контракт с Евгением Пашутиным.

– Это неправда, что мы уже ведем переговоры с итальянскими тренерами и уже определились с новым главным тренером, – цитирует "Р-Спорт" Богачева. – Сейчас мы рассматриваем 15 кандидатур на этот пост. Российских специалистов в этом списке нет.

Мы еще не знаем, в каком еврокубке выступим на следующий сезон – Кубке Европы или другом. Примем решение позже, когда узнаем финансовые условия турниров. Что касается состава, то контракты на следующий год есть у Кита Лэнгфорда, Хоакима Колома. Будем разговаривать с Артемом Параховским, Антоном Понкрашовым и другими.

Понкрашов подтвердил интерес со стороны "Валенсии" и "Галатасарая"