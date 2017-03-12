УНИКС проиграл "Зениту", ЦСКА победил ВЭФ

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ ЦСКА на выезде одолел ВЭФ – 99:83. По 17 очков у хозяев набрали Армандс Шкеле и Мартиньш Мейерс. У армейцев 16 очками отметился защитник Кори Хиггинс. Для столичной команды победа стала седьмой подряд с учетом всех турниров. ЦСКА по-прежнему лидирует в таблице, ВЭФ занимает восьмую строчку.
В другом поединке УНИКС на своей площадке уступил "Зениту" (84:109). Самым результативным игроком встречи стал защитник сине-бело-голубых Сергей Карасев, набравший 26 очков. Испанскому легионеру Хоакиму Колому не хватило одной передачи до дабл-дабла. Казанцы идут на пятом месте, "Зенит" – второй.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
ВЭФ (Рига) – ЦСКА (Москва) – 83:99 (20:23, 30:31, 10:25, 23:20)
В: Шкеле (17), Мейерс (17 + 8 подборов), Мейерис (13), Ричард (11 + 7 передач).
Ц: Хиггинс (16), Фридзон (15), Хайнс (14), Курбанов (13), Теодосич (13), Хряпа (10).
УНИКС (Казань) – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 84:109 (17:27, 24:27, 28:25, 15:30)
У: Колом (25 + 9 передач), Параховский (14), Антипов (12 + 9 подборов).
З: Карасев (26), Валиев (15), Тулсон (14), Маркович (12 + 7 подборов), Мбакве (12), Харпер (11 + 7 подборов).
echo2011
Что-то Пашутин совсем не тянет.Видимо,его скоро в "Автодор" пригласят,больше некуда.
20:20