УНИКС проиграл "Зениту", ЦСКА победил ВЭФ

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ ЦСКА на выезде одолел ВЭФ – 99:83. По 17 очков у хозяев набрали Армандс Шкеле и Мартиньш Мейерс. У армейцев 16 очками отметился защитник Кори Хиггинс. Для столичной команды победа стала седьмой подряд с учетом всех турниров. ЦСКА по-прежнему лидирует в таблице, ВЭФ занимает восьмую строчку.

В другом поединке УНИКС на своей площадке уступил "Зениту" (84:109). Самым результативным игроком встречи стал защитник сине-бело-голубых Сергей Карасев, набравший 26 очков. Испанскому легионеру Хоакиму Колому не хватило одной передачи до дабл-дабла. Казанцы идут на пятом месте, "Зенит" – второй.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

ВЭФ (Рига) – ЦСКА (Москва) – 83:99 (20:23, 30:31, 10:25, 23:20)

В: Шкеле (17), Мейерс (17 + 8 подборов), Мейерис (13), Ричард (11 + 7 передач).

Ц: Хиггинс (16), Фридзон (15), Хайнс (14), Курбанов (13), Теодосич (13), Хряпа (10).

УНИКС (Казань) – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 84:109 (17:27, 24:27, 28:25, 15:30)

У: Колом (25 + 9 передач), Параховский (14), Антипов (12 + 9 подборов).

З: Карасев (26), Валиев (15), Тулсон (14), Маркович (12 + 7 подборов), Мбакве (12), Харпер (11 + 7 подборов).