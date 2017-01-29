УНИКС проиграл "Енисею"

УНИКС на выезде уступил "Енисею" в матче Единой лиги ВТБ – 66:75. Первую четверть хозяева выиграли с разницей +10, после чего не подпускали соперника. Самым результативным игроком встречи с 17 очками стал игрок "Енисея" Владислав Трушкин.

В следующем матче "Енисей" 5 февраля примет пермскую "Парму", УНИКС в этот же день сыграет в гостях с белорусским клубом "Цмоки-Минск".

Лига ВТБ

Регулярный чемпионат

"Енисей" (Красноярск) – УНИКС (Казань) – 75:66 (19:9, 18:17, 18:15, 20:25)

29 января. Красноярск. "Арена-Север".