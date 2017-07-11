УНИКС подтвердил расторжение контракта с Лэнгфордом

Защитник Кит Лэнгфорд и УНИКС договорились о расторжении контракта, информирует пресс-служба клуба. За прошедшие три года он получил приз лучшего снайпера Евролиги, несколько раз признавался MVP тура в Евролиге и Единой Лиге ВТБ. Как сообщалось ранее, игроком интересуются европейские и китайские клубы.

В прошлом сезоне Лэнгфорд сыграл в 28 матчах Евролиги, набирая в среднем по 21,8 очка и делая по 3,4 подбора. В Единой лиге ВТБ он принял участие в 25 встречах, набирая в среднем по 18,6 очка и делая по 2,7 подбора.