УНИКС подписал контракт с Каймакоглу

Президент УНИКС Евгений Богачев сообщил, что клуб подписал контракт с 35-летним форвардом Костасом Каймакоглу. Опытный грек провел полноценную подготовку к сезону, не имея контракта с клубом.

- Мы действительно заключили официальное соглашение с Костасом, - приводят "Известия" слова Богачева. - Начало сезона было омрачено для нас целой серией неприятных травм. Сначала сломался Мелвин Эджим, потом Пиеррия Хенри… Поэтому мы решили подписать восьмого легионера и остановить свой выбор на Каймакоглу. Ему не надо адаптироваться в команде, он прошел с нами все сборы, знает все комбинации.