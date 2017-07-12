УНИКС подписал контракт с Эджимой

УНИКС на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с форвардом Мелвином Эджимой. Соглашение с 26-летним баскетболистом рассчитано на один сезон.
В прошлом сезоне Эджима выступал за "Венецию", был внесен в символическую пятерку Лиги чемпионов и был признан MVP победного для клуба плей-офф чемпионата Италии.
Встречайте новичка нашей команды! УНИКС подписал контракт с нигерийским баскетболистом, Мелвином Эжимом, сроком на 1 год pic.twitter.com/4IgDcbBJVA– BC UNICS Kazan (@unicsbasket) 12 июля 2017 г.