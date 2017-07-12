УНИКС подписал контракт с Эджимой

УНИКС на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с форвардом Мелвином Эджимой. Соглашение с 26-летним баскетболистом рассчитано на один сезон.

В прошлом сезоне Эджима выступал за "Венецию", был внесен в символическую пятерку Лиги чемпионов и был признан MVP победного для клуба плей-офф чемпионата Италии.