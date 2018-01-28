УНИКС победил "Парму" и обошел ЦСКА в таблице Единой лиги ВТБ

УНИКС обыграл "Парму" в матче регуляного чемпионата Единой лиги ВТБ. Это позволило казанцам обойти ЦСКА и подняться на второе место в таблице.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

ВЭФ (Рига) - "Цмоки-Минск" (Минск) - 82:70 (20:16, 20:15, 16:25, 26:14)

В: Мейерис (19), Яниченокс (19), Перез (16).

Ц: Саддлер (16), Кравиш (14), Адамович (13).

УНИКС (Казань) - "Парма" (Пермь) - 84:70 (25:12, 21:21, 19:25, 19:12)

У: Дж. Смит (17), Понкрашов (13), Ласме (12 + 10 подборов), Колесников (11), Локетт (10).

П: Маклин (15), Миллер-Макинтайр (13), Морейра (10).