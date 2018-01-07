УНИКС победил "Енисей", "Зенит" выиграл в Минске

УНИКС в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ обыграл "Енисей" (91:76).

В другой встрече "Зенит" в последней четверти упустил преимущество в 10 очков, но удержал победу над "Цмоки-Минск" (82:81) благодаря точному штрафному Сергея Карасева за 6 секунд до конца игры.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

УНИКС (Казань) - "Енисей" (Красноярск) - 91:76 (17:16, 21:18, 28:21, 25:21)

У: Колом (18 + 6 передач), Ласме (17), Понкрашов (13), Локетт (13), Смит (11).

Е: Хиллиард (16), Лютыч (13), Мейерс (10 + 11 подборов)

"Цмоки-Минск" (Минск) - "Зенит" (Санкт-Петербург) - 81:82 (16:19, 17:18, 21:22, 27:23)

Ц: Кравиш (26 + 8 подборов), Адамович (17 + 11 передач), Черапович (14).

З: Карасев (17), Воронов (15), Курич (15), Гордон (12 + 7 подборов).