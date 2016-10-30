УНИКС обыграл "Цмоки-Минск", Лэнгфорд установил рекорд результативности Единой лиги ВТБ

Казанский УНИКС на своей площадке обыграл "Цмоки-Минск" (98:71) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Самым результативным игроком поединка стал защитник хозяев Кит Лэнгфорд, набравший 42 очка.

Этот показатель стал рекордным в истории лиги. Предыдущее достижение - 41 очко - принадлежало защитнику "Красного Октября" Рэнди Калпепперу. Что интересно, этот рекорд также был установлен в поединке с минским клубом.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

УНИКС (Казань) - "Цмоки-Минск" (Минск) - 98:71 (33:10, 23:23, 23:19, 19:19)

У: Лэнгфорд (42), Банич (12), Колом (5+12 передач).

Ц: Семенюк (19), Гагич (11), Грэй (10).