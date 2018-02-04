УНИКС обыграл "Цмоки-Минск" в матче регулярного чемпионата Лиги ВТБ - 87:62. Самым результативным игроком стал защитник казанцев Джамар Смит с 12 очками. У гостей по 11 очков набрали Девон Саддлер и Филип Адамович.

Отметим, что после 13 игр УНИКС занимает в турнирной таблице первое место.

Лига ВТБ

Регулярный чемпионат

УНИКС (Казань) - "Цмоки-Минск" - 87:62 (25:4, 28:21, 20:16, 14:21)

У: Смит (12), Ласме (11), Трушкин (11).

Ц: Адамович (11), Саддлер (11), Кудрявцев (10), Грей (10).

4 февраля. Казань. "Баскет-Холл".