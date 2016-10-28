УНИКС не заинтересован в подписании Михаила Кулагина

Президент УНИКСа Евгений Богачев подчеркнул, что клуб не заинтересован в услугах защитника ЦСКА Михаила Кулагина. Ранее главный тренер казанцев Евгений Пашутин подчеркнул, что команда ищет усиления на позицию разыгрывающего.

Напомним, из-за повреждений в ближайшее время УНИКС не сможет рассчитывать на Антона Понкрашова и Коти Кларка.

- По Михаилу Кулагину нет информации, мы не заинтересованы, - приводит "Р-Спорт" слова Богачева. - Молодые у нас есть и свои - Руслан Хабиров, Азат Тукмаков.

Мы ищем первого номера, желательно русского, так как выбыл Понкрашов. Но они в дефиците, поэтому пока смотрим иностранных игроков. В том числе из-за травмы Кларка ищем иностранца и на позицию третьего номера. Рассматриваем вариант - временно убрать из заявки одного из иностранцев УНИКСа, чтобы уложиться в лимит и взять иностранного разыгрывающего.