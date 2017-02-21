УНИКС может выкупить у "Автодора" Клименко

Центровой "Автодора" Евгений Клименко, на правах аренды выступающий за УНИКС, может остаться в казанском клубе по окончании сезона, утверждают "Известия". Лучший молодой игрок Единой лиги ВТБ сезона-2015/16 выступает за УНИКС с декабря 2016 года. За это время 22-летний провел пять игр в Евролиге и четыре встречи в Единой лиге ВТБ.

– У нас есть определенные надежды на Клименко, – отметил президент казанского клуба Евгений Богачев. – Если он их оправдает, мы подпишем с ним контракт. Пока прошло слишком мало времени, чтобы делать какие-то выводы, давайте подождем.