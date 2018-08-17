УНИКС инициировал увеличение лимита на легионеров

Российские клубы, выступающие в Единой лиге ВТБ, смогут заявлять не семь иностранных игроков на сезон, как было раньше, а восемь. При этом в заявку на матч по-прежнему можно будет внести только шестерых легионеров. Инициатором увеличения лимита на легионеров выступил УНИКС в лице президента клуба Евгения Богачева​.

– Действительно, расширение квоты на легионеров связано с моей просьбой, – цитируют "Известия" Богачева. – Я написал письмо в Российскую федерацию баскетбола (РФБ), и там согласились с моими доводами. Министерство спорта также пошло нам навстречу в этом вопросе.