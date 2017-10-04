УНИКС голосовал против "Финала четырех" в Единой лиге ВТБ

Президент УНИКСа Евгений Богачев сообщил, что голосовал против перехода на формат "Финал четырех" для выявления чемпиона в Единой лиге ВТБ. По его словам, прежняя система позволяла обеспечить более высокую посещаемость домашних матчей его команды.

– Кажется, только я и Андрей Ватутин из ЦСКА были против этого, – цитирует "Р-Спорт" Богачева. – Как считают другие, в "Финале четырех" проще обыграть ЦСКА, так как армейцы могут быть не в форме, с травмами и так далее. А в серии до трех-четырех побед ЦСКА с его-то "скамейкой" обыграть тяжелее. Одна игра – есть шанс победить. Но я был против.

Мне важно, чтобы ЦСКА, "Химки", "Зенит" или "Локомотив" были в Казани не меньше трех-четырех раз. Для меня это важнее, чем победа в каком-то одном матче, о которой быстро забудут. А когда ЦСКА приезжает в Казань, в "Баскет Холле" почти полные трибуны. Чем больше интересных игр, тем лучше. Поэтому я с Ватутиным был за плей-офф, а не "Финал четырех".