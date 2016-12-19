Тревор Мбакве: "За все время, что я в "Зените", не было ни одной тренировки в полном составе"

Форвард Тревор Мбакве, присоединившийся к "Зениту" по ходу сезона, в интервью клубной пресс-службе отметил, что из-за травм команда не провела ни одной тренировки в полном составе. По словам 27-летнего американца, каждая команда в любом виде спорта сталкивается с подобными ситуациями.

– До того, как перейти в "Зенит", вы играли в одном из лучших клубов Европы, "Маккаби". К сожалению, тот сезон получился крайне неудачным для такой титулованной команды. Что пошло не так?

– Причина проста: травмы. У нас в течение всего сезона вылетали ключевые игроки. Более того, за год дважды менялся тренер. Очевидно, что, если в команде постоянно травмируются баскетболисты и меняются тренеры, она вряд ли добьется серьезного результата в Евролиге. Если я не ошибаюсь, мы провели лишь две или три игры в полном составе. Уверен, если бы не травмы, мы выступили бы куда лучше.

– Сейчас у вас нет ощущения дежавю? За исключением разве что тренерских перестановок.

– Ситуация похожая, и, если честно, я уже к ней привык. Опять же, за все время, которое я нахожусь в "Зените", мы не провели ни одной тренировки полным составом, но это – часть нашей работы. Каждая команда в любом виде спорта сталкивается с подобными ситуациями. Тут все зависит от того, сможешь ли ты отыграться, когда минует черная полоса.