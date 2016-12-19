Тревор Мбакве: "Моя жена была в восторге, когда узнала о переезде в Россию"

Форвард Тревор Мбакве, ставший по ходу сезона игроком "Зенита", в интервью клубной пресс-службе отметил, что до перехода в команду из Санкт-Петербурга вообще не следил за Единой лигой ВТБ. По словам 27-летнего американца, выступающего на позиции центрового, его жена пришла в восторг, когда узнала о переезде в Россию.

-До перехода в "Зенит" вы что-то знали о команде из Санкт-Петербурга?

– Если честно, я вообще не следил за Единой лигой ВТБ до этого момента. Я один раз был в России, когда играл в составе "Бамберга", и мы встречались с "Локомотивом" в плей-офф Еврокубка. Это все. Когда я получил приглашение в "Зенит", сначала поговорил с Аароном Уайтом, против которого играл, будучи студентом. Он сказал, что команда в этом сезоне отличная. Но реальность даже превзошла мои ожидания, здесь я всем доволен.

– Как отреагировала на переезд в Россию ваша семья?

– Моя жена была в восторге, когда узнала об этом. Она увлекается историей, и ей очень нравится история России. Она с нетерпением ждет, когда будет готова ее виза, чтобы приехать сюда.

– Болельщики ожидают от вас серьезного вклада в результаты команды. Что вы можете сказать им?

– Мне еще необходимо завоевывать доверие тренера своим выступлением на площадке и четким выполнением всех установок. Я уверен, что смогу воспользоваться теми шансами, которые он мне предоставит, и скоро начну показывать ту игру, которую демонстрировал на протяжении большей части своей карьеры.

Прежде, чем перейти в "Зенит", Мбакве выступал за такие клубы, как "Виртус" (2013-2014), "Бамберг" (2014-2015) и "Маккаби" (2015-2016).