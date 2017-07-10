Тревор Лэйси: "Приятно, что команда уровня "Локомотива" проявила ко мне интерес"

Новичок "Локомотива" Тревор Лэйси рад подписанию контракта с железнодорожниками. Защитник приятно удивлен тем, что команда уровня "Локо" обратила на него внимание.
Соглашение с 25-летним баскетболистом, который ранее играл в "Динамо Сассари", рассчитано на два года.
- Очень приятно, что команда такого уровня проявила ко мне интерес, - приводит пресс-служба кубанцев слова Лэйси. - Я с нетерпением жду начала сезона и встречи с партнерами, с которыми мы вместе начнем наше новое баскетбольное путешествие.