14:55 | Баскетбол — Единая лига ВТБ

Тревор Лэйси: "Приятно, что команда уровня "Локомотива" проявила ко мне интерес"

Новичок "Локомотива" Тревор Лэйси рад подписанию контракта с железнодорожниками. Защитник приятно удивлен тем, что команда уровня "Локо" обратила на него внимание.

Соглашение с 25-летним баскетболистом, который ранее играл в "Динамо Сассари", рассчитано на два года.

- Очень приятно, что команда такого уровня проявила ко мне интерес, - приводит пресс-служба кубанцев слова Лэйси. - Я с нетерпением жду начала сезона и встречи с партнерами, с которыми мы вместе начнем наше новое баскетбольное путешествие.

"Локомотив" подписал контракт с Тревором Лэйси

Дополнительная информация

http://lokobasket.com/news/7506813.html

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