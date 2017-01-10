Тренеры назовут стартовые составы команд на Матч всех звезд 1 февраля

Вчера завершилось голосование болельщиков, по итогам которого стал известен расширенный список кандидатов на участие в Матче всех звезд, состоящий из 64 игроков, информирует официальный сайт Единой лиги ВТБ. В тройку самых популярных игроков лиги по итогам голосования вошли защитники Кит Лэнгфорд (УНИКС, 2550 голосов), Алексей Швед ("Химки", 2308), Милош Теодосич (ЦСКА, 2199).

– На втором этапе в голосовании примут участие ведущие российские и зарубежные СМИ, – отметила генеральный директор лиги Илона Корстин. – Им будет предложено сформировать команды – "Звезды России" и "Звезды Мира" – которые будут состоять из 12 игроков. Важное условие при составлении списка – в одной команде не может быть больше 2 игроков из одного клуба. Кроме 20 авторитетных СМИ мы хотим задействовать в голосовании двух известных комментаторов – Владимира Гомельского и Романа Скворцова.

По итогам анкетирования мы опубликуем уже окончательные списки участников, а 1 февраля тренеры, назначенные лигой, назовут стартовые составы своих команд. Кроме того, в рамках Матча всех звезд, мы будем проводить два конкурса – по броскам сверху и состязание снайперов. Лучшим игрокам в этих дисциплинах лига отправит приглашение. Уверена, болельщиков ждет незабываемое зрелище

Напомним, что Матч всех звезд Единой лиги ВТБ состоится в Сочи 11 февраля.

Расширенный список игроков на участие в Матче всех звезд