Тренер "Нижнего Новгорода" – о поражении от "Пармы": "Позорная игра для нас!"

Главный тренер "Нижнего Новгорода" Зоран Лукич после поражения от "Пармы" (73:88) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ заявил, что остался недоволен выступлением своих подопечных. Итоговый результат специалист назвал позорным.

– Позорная игра для нас! Без дисциплины, без ответственности, без свежести, хотя не хочу искать оправдания из-за плотного графика и физической усталости. Сегодня мы не были готовы к сопротивлению, хотя четко знали, как действовать. Три американских защитника "Пармы" нас просто уничтожили. Большой Морейра набрал десять очков и только четыре из них в пост-ап игре, поэтому можно сказать, что наша передняя линия справилась. Защитники же устроили катастрофу. Но мы как подводная лодка – ко дну идем все вместе. Для меня это очень обидное поражение.

Если бы с "Пармой" сыграли так же, как и с "Химками", результат был бы другой. После матча с "Химками" я сказал, что мы показали примерный рисунок нашей игры в будущем, но сегодня ничего даже отдаленно напоминающего тот настрой не было. В защите при игре один на один "Парма" делала, что хотела. Это и есть одна из главных причин нашего поражения.