Тони Тэйлор покидает "Енисей"

Разыгрывающий "Енисея" Тони Тэйлор покидает команду, сообщается в официальном Твиттере клуба. В следующем сезоне американец будет выступать за турецкий "Банвит".

Вместе с Тэйлором "Енисей" в прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ занял шестое место в регулярном чемпионате и уступил в 1/4 плей-офф подмосковным "Химкам".