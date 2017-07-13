Тони Тэйлор покидает "Енисей"

Разыгрывающий "Енисея" Тони Тэйлор покидает команду, сообщается в официальном Твиттере клуба. В следующем сезоне американец будет выступать за турецкий "Банвит".
Вместе с Тэйлором "Енисей" в прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ занял шестое место в регулярном чемпионате и уступил в 1/4 плей-офф подмосковным "Химкам".
See you, bro👊🏻🏀⚡️ @2cooltone Thank you for two huge seasons👍🏻👏🏻😎 Тони Тэйлор следующий сезон проведёт в турецком клубе "Банвит". pic.twitter.com/njAmzvVzVK– БК Енисей (@BC_Enisey) 13 июля 2017 г.