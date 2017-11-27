Томас Робинсон пропустит несколько месяцев из-за перелома кисти

Форвард "Химок" Томас Робинсон пропустит несколько месяцев из-за перелома ладьевидной кости правой руки, сообщает пресс-служба клуба. Он получил травму в матче Евролиги против "Фенербахче" (67:71) 24 ноября.
Отмечается, что в ближайшие дни 26-летнему игроку будет сделана операция.
В текущем сезоне Робинсон провел 4 матча в Единой лиге ВТБ и набирал в среднем по 10,3 очка и 5 подборов за игру.
Томас Робинсон пропустит несколько месяцев из-за перелома ладьевидной кости кисти правой руки– BC Khimki (@Khimkibasket) 27 ноября 2017 г.
Центровой травмировал руку в одном из игровых моментов выездного матча с @FBBasketbol
В ближайшие дни игроку будет сделана операция
Скорейшего тебе выздоровления, Ти Роб! pic.twitter.com/3F7KK5XgI1