Томас Робинсон: "Хочу стать одним из лучших игроков Единой лиги ВТБ"

Новичок "Химок" Томас Робинсон рад подписанию контракта с клубом. По словам форварда, с химчанами он может стать более разносторонним игроком.

Ранее 26-летний американец выступал в составе "Лейкерс". Робинсон был выбран "Сакраменто" под пятым номером на драфте-2012.

– Я понял, что карьера в НБА складывалась не так, как мне хотелось. Считаю, что играть в "Химках" – возможность вырасти для меня в более разностороннего баскетболиста, – приводит пресс-служба клуба слова Робинсона. – Я буду делать все, что делал всегда: бороться под кольцом, собирать подборы. Хочу стать одним из лучших игроков в лиге. Я очень рад, что оказался здесь.