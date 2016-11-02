Тина Канделаки: "Баскетбольных звезд вроде Мони и Хряпы никто не знал"

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки подчеркнула, что трансляции баскетбольных матчей имеют малое количество просмотров. При этом она уверена, что телеканал сделал многое, чтобы привлечь зрителей к этому виду спорта.

- Канал сделал многое. "Игра с мячом" - программа, которая предваряла Лигу ВТБ, увеличила интерес к баскетболу, - сказала Канделаки в эфире радио "Говорит Москва". - И, баскетбольные звезды, такие как Моня, Хряпа, которых никто не знал, на телеканале "Матч ТВ" стали абсолютно полноценными героями. Будем двигаться дальше. Хотя с баскетболом тяжело. Баскетбол плохо смотрят.