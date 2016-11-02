15:23 | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Тина Канделаки: "Баскетбольных звезд вроде Мони и Хряпы никто не знал"

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Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки подчеркнула, что трансляции баскетбольных матчей имеют малое количество просмотров. При этом она уверена, что телеканал сделал многое, чтобы привлечь зрителей к этому виду спорта.

- Канал сделал многое. "Игра с мячом" - программа, которая предваряла Лигу ВТБ, увеличила интерес к баскетболу, - сказала Канделаки в эфире радио "Говорит Москва". - И, баскетбольные звезды, такие как Моня, Хряпа, которых никто не знал, на телеканале "Матч ТВ" стали абсолютно полноценными героями. Будем двигаться дальше. Хотя с баскетболом тяжело. Баскетбол плохо смотрят.

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=QJ3y_oEKHJc

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Паренек с Урала

Что еще необходимо, чтобы доказать ее кретинизм?

15:44

механик39

Канделаки заявила ,что ЕЁ никто не знал пока она не вышла замуж за миллионера .

15:37

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