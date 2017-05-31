Тимофей Мозгов: "Химки" играли лучше, чем в Петербурге. Домашняя площадка решает"

Центровой "Лейкерс" Тимофей Мозгов отметил, что рад победе своей бывшей команды - "Химок" - над "Зенитом" (97:73, 1-2) в третьем матче 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ. По его словам, следующая игра должна быть более плотной.

- Здорово, когда твоя команда выигрывает, но я ждал, что все в концовке будет решаться, что более качельной игра получится, - приводит "Р-Спорт" слова Мозгова. - Но я и такую победу беру. Все-таки домашняя площадка решает, и "Химки" лучше играли, чем в Петербурге. Жду, что четвертый матч другим получится, более плотная игра будет.

О противостоянии Алексея Шведа и Сергея Карасева говорят, потому что они лидеры команды, но они все-таки в разный баскетбол играют. Швед - не снайпер, он просто играет в баскетбол, а вот Карасев - тот снайпер-снайпер.