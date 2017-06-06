Тимма и Мбакве покинули "Зенит"

"Зенит" не стал продлевать контракты с капитаном команды Янисом Тиммой и форвардом Тревором Мбакве, сообщает официальный сайт клуба. Оба игрока являются бронзовыми призерами чемпионата России.

"Баскетбольная команда "Зенит" благодарит Яниса и Тревора за совместную работу, отличный сезон и желает им успехов в дальнейшей карьере", – говорится в сообщении на сайте клуба.

В минувшем сезоне 24-летний Тимма провел 28 игр в Единой лиге ВТБ, в среднем за матч набирая 12,6 очков, совершая 1,4 подбора и делая 2,4 передачи. На счету 28-летнего Мбакве 26 игр в Единой лиге ВТБ, в среднем за матч набирая 4,3 очка, совершая 3,9 подбора и делая 0,7 передач.