Тэйлор Рочести: "После разговора с тренером понял, что мы с "Локомотивом" идеально подойдем друг другу"

Новичок "Локомотива" Тэйлор Рочести подчеркнул, что подписание контракта с железнодорожниками - новый вызов в его карьере. Соглашение с защитником, который в минувшем сезоне выступал за "Маккаби", рассчитано на один сезон.

- После разговора с тренером я понял, что мы с "Локо" идеально подойдем друг другу, - приводит пресс-служба железнодорожников слова Рочести. - Мои цели просты и всегда одинаковы - я хочу выигрывать баскетбольные матчи. С некоторыми парнями из нынешнего состава "Локо" я уже играл раньше и знаю, что у нас в Краснодаре получится команда бойцов.

Это новый вызов в моей карьере, посмотрим, что он принесет, но уже сейчас я хочу поблагодарить руководство клуба за такую возможность. Еще я очень благодарен баскетбольным болельщикам по всей Европе, которые позволяют нам всем заниматься любимым делом, и жду встречи с краснодарской публикой - думаю, нам удастся ее впечатлить.