Теодосич написал письмо самому себе

Разыгрывающий ЦСКА Милош Теодосич написал письмо, которое адресовал себе в десятилетнем возрасте. В нем игрок рассказал о том, какая жизнь ожидается маленького Милоша.

"Привет, Милош! Тебе 10 лет и тебя пока никто не зовет Тео. Ты тренируешься в Валево со своим братом и мечтаешь куда-то поехать. Может, переехать в Белград и играть там за любую команду, а потом стать частью более крупного клуба.

Теперь я представлюсь. Меня зовут Милош Теодосич, или Тео, как называют меня партнеры. Мне 29 лет, сейчас я расскажу, какой будет твоя жизнь. Через девять лет ты будешь уверен, что баскетбол – это вся твоя жизнь. Еще через год сыграешь в Греции за "Олимпиакос". Это будет твой первый профессиональный шаг. В 2010-м ФИБА назовет тебя лучшим игроком Европы. Это безумие, ведь тебе будет только 23 года. Но поверь мне, это правда.



Ты уедешь из Греции в Россию, где у тебя будут личные взлеты и падения. Огромные взлеты и болезненные падения. Ты будешь сражаться со множеством соперников, но самое главное, со своим характером. Это тяжело, но ты сможешь стать сильнее. Тебе потребуется четыре года, чтобы понять ошибки, и ты сделаешь это в Москве. Но призы, ради которых ты работаешь, будут бесценны. Ты наконец-то выиграешь Евролигу с ЦСКА, и каждый в Валево назовет тебя легендой", – приводит письмо Теодосича пресс-служба ФИБА.