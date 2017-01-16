16:19 | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Теодосич - лучший баскетболист Европы по версии Gazzetta dello Sport

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Защитник ЦСКА Милош Теодосич признан лучшим баскетболистом года по версии итальянского издания Gazzetta dello Sport. Второе место занял одноклубник серба – французский защитник ЦСКА Нандо де Коло, третьим стал центровой "Сан-Антонио" испанец Поу Газоль.

Отметим, что Теодосич стал первым выступающим не в НБА баскетболистом с 2000 года, выигравшим эту награду. В 2016 году Теодосич вместе с ЦСКА выиграл Единую лигу ВТБ, Евролигу, а также со сборной Сербии завоевал серебро Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

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