Теодорос Папалукас: "Теодосичу нужно попробовать себя в НБА"

Бывший игрок ЦСКА Теодорос Паплукас в интервью "Известиям" выразил мнение, что защитнику армейцев Милошу Теодосичу нужно попробовать свои силы в НБА. Контракт сербского игрока с армейцами истекает в конце нынешнего сезона.

– Игра ЦСКА на старте нового сезона впечатляет?

– Мне кажется, что они стали даже сильнее, чем в прошлом году. У Димитриса Итудиса очень сыгранная команда, которая сумела сохранить всех лидеров и усилиться Джеймсом Огастином. Де Коло и Теодосич находятся на пике своей карьеры и стабильно приносят команде очень много очков. У клуба длинная скамейка запасных. У тренера большой выбор игроков на все позиции. Если армейцам удастся избежать эпидемии травм, то клуб сможет защитить титул чемпионов Евролиги. Хотя легкой прогулки точно не получится: "Реал" и "Фенербахче" также претендуют на этот титул.

– Как вам игра Теодосича на Олимпийских играх?

– Милош сыграл важную роль в серебряных медалях Сербии в Рио. Он был очень хладнокровен, действовал красиво и эффективно. Я думаю, что после победы в Евролиге он стал более уверенным в своих силах. Над ним долгое время висел статус неудачника "Финала четырех" Евролиги, которого он наконец-то лишился.

– Генменеджеры НБА признали Теодосича лучшим иностранным игроком, выступающим за пределами НБА. В конце сезона-2016/17 у него заканчивается контракт с ЦСКА. На ваш взгляд, он способен заиграть в НБА?

– Если ему поступит достойное предложение, то Тео надо попробовать свои силы в НБА. Я думаю, что он не затеряется в лучшей лиге мира. Это великолепный, состоявшийся игрок. Хотя советов в таких случаях давать не стоит. Каждый баскетболист выбирает лучший вариант развития своей карьеры исходя из множества факторов.