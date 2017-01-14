Стребков продлил контракт с "Нижним Новгородом"

Защитник Иван Стребков подписал новый контракт с "Нижним Новгородом". Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано до 2019 года. 25-летний баскетболист с прошлого сезона выступает за нижегородскую команду.

– Я очень рад, что остаюсь в "Нижнем Новгороде" еще на два года и благодарен руководству клуба за оказанное доверие, – отметил Стребков. – Надеюсь, что и в дальнейшем продолжу развиваться и прогрессировать вместе с командой. Я абсолютно уверен, что успехи придут к "Нижнему Новгороду" уже в ближайшее время. Также отдельное спасибо хочу сказать болельщикам, которые продолжают верить в нас и остаются с командой, несмотря ни на что.