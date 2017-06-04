Стефан Маркович: "Зенит" остановился в одном шаге от Евролиги"

Защитник "Зенита" Стефан Маркович после поражения в пятом матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ от "Химок" (84:90, 2-3) подчеркнул, что подмосковная команда заслужили победу в серии.

– Печально, мы весь сезон сражались за место в Евролиге, но остановились всего в одном шаге от нее, в одной четверти, – приводит "Р-Спорт" слова Марковича. – "Химки" заслужили эту победу. Я расстроен, потому что не смог привести свою команду туда, куда мы стремились весь сезон. Травма? Я вышел на пятый матч, значит, был готов. Оправданий я не ищу.

Отметим, что после первых двух встреч в Санкт-Петербурге "Химки" уступали 0-2, но смогли выиграть серию и выйти в финал турнира, где сыграют против ЦСКА. Кроме того подмосковная команда получила путевку в Евролигу на следующий сезон.

Грандиозное спасение "Химок"