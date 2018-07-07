Стали известны подробности смерти форварда "Химок" Тайлера Ханикатта. Как сообщает Eurohoops, баскетболист был убит в перестрелке с полицией. 27-летний американский игрок забаррикадировался от полиции в своем доме в Лос-Анджелесе.

Полицейские получили звонок от матери Ханикатта, которая сообщила о неадекватном поведении сына. Когда офицеры прибыли на место происшествия, баскетболист начал стрельбу и вынудил полицейских открыть ответный огонь.

Как отмечается в официальном Твиттере полиции Лос-Анджелеса, после проникновения в дом полицейских спецназа Ханикатт был найдем мертвым.

Смерть баскетболиста уже подтвердили другие игроки "Химок", однако пресс-служба подмосковного клуба пока не подтверждает эту информацию.