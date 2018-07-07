18:17 | Баскетбол — Единая лига ВТБ

Стали известны подробности смерти форварда "Химок"

Тайлер ХАНИКАТТ. Фото Никита УСПЕНСКИЙ
Тайлер ХАНИКАТТ. Фото Никита УСПЕНСКИЙ

Стали известны подробности смерти форварда "Химок" Тайлера Ханикатта. Как сообщает Eurohoops, баскетболист был убит в перестрелке с полицией. 27-летний американский игрок забаррикадировался от полиции в своем доме в Лос-Анджелесе.

Полицейские получили звонок от матери Ханикатта, которая сообщила о неадекватном поведении сына. Когда офицеры прибыли на место происшествия, баскетболист начал стрельбу и вынудил полицейских открыть ответный огонь.

Как отмечается в официальном Твиттере полиции Лос-Анджелеса, после проникновения в дом полицейских спецназа Ханикатт был найдем мертвым.

Смерть баскетболиста уже подтвердили другие игроки "Химок", однако пресс-служба подмосковного клуба пока не подтверждает эту информацию.

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