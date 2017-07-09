Скотти Рейнолдс перешел в "Зенит"

"Зенит" достиг договоренности с 29-летним разыгрывающим Скотти Рэйнолдсом, сообщает официальный сайт клуба. Американец уже играл в России в сезоне-2014/15 в "Красных Крыльях", а в 2016 году выступал в составе "Автодора".

В сезоне-2016/17 Рэйнолдс играл в хорватской "Цибоне". В чемпионате Хорватии защитник провел 21 игру в среднем набирая 8,1 очка, 5,6 передачи и 1,6 перехвата, также на его счету 18 игр в Адриатической лиге, 10,8 очка, 6,9 передачи и 2 перехвата.