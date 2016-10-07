Главный тренер "Химок" Душко Иванович рассказал в интервью "СЭ" об изменениях в составе и поделился секретом правильной командной "химии". Он подчеркнул: лидер команды Алексей Швед вернется в строй через две-три недели.

– И все-таки одна звезда в привычном толковании этого слова в команде остается – я имею в виду Алексея Шведа. Когда он сможет вернуться на площадку после травмы? - вопрос Шведу.

– Алексею нужно еще две-три недели максимум, чтобы возобновить тренировки с командой. Потом еще немного времени, чтобы набрать физические кондиции и поймать игровой ритм. Такому игроку, как Швед, мало просто выходить на площадку – он должен быть полезным команде. Я уверен: когда он вернет прежнюю форму, именно так и будет.

– Тренеру проще управлять командой, когда в составе у него один лидер такого калибра или все-таки желательно иметь несколько человек, способных взять ответственность на себя?

– Обычно говорят: чем больше лидеров, тем лучше. Но я вам скажу честно – настоящий лидер может быть только один. При этом остальные баскетболисты должны четко знать свою роль и свои задачи в команде. Такое разделение обязанностей я считаю идеальным. Оно помогает каждому игроку получить свою зону ответственности и в то же время дает возможность избежать внутренних конфликтов. (Владимир РАУШ)

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