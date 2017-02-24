Швед принес "Химкам" победу над "Локомотивом"

"Локомотив" на своей площадке в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ уступил "Химкам". Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Алексей Швед, набравший 29 очков.

Отметим, что за 90 секунд до конца встречи хозяева вели со счетом 84:80, но Швед набрал 8 очков подряд, забросив два трехочковых и реализовав два штрафных броска.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

"Локомотив" (Краснодар) – "Химки" – 84:89 (28:17, 15:33, 19:16, 22:23)

Л: Коллинз (16), Джонс (16 + 9 подборов), Рочести (14), Брокхофф (14)

Х: Швед (29 + 8 подборов), Роулэнд (18 + 6 передач), Хаммел (11).