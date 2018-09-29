Швед позвал болельщиков на презентацию "Химок". Видео

Защитник "Химок" Алексей Швед в видеообращении рассказал о встрече игроков с болельщиками и презентации команды. Мероприятие пройдет завтра завтра в ТЦ "МЕГА Химки".
"И помните, что каждый раз, когда кто-то из болельщиков не приходит на встречу – Леша огорчается. Не надо так делать, не огорчайте Лешу", - отмечается в сообщении пресс-служба клуба.
Алексей Швед тут хочет всем напомнить, что завтра в ТЦ "МЕГА Химки" состоится встреча игроков с болельщиками и презентация команды.– BC Khimki (@Khimkibasket) 29 сентября 2018 г.
И помните, что каждый раз, когда кто-то из болельщиков не приходит на встречу - Леша огорчается. Не надо так делать, не огорчайте Лешу😏 pic.twitter.com/4nQpXd8Xpk