Швед подписал новый контракт с "Химками"

Защитник "Химок" Алексей Швед подписал новый контракт с клубом сроком до 2020 года, информирует официальный сайт подмосковного клуба.

"Самый яркий российский игрок остается в России! Алексей Швед продолжит выступать за БК "Химки". Новый контракт заключен до конца сезона 2019/2020", – говорится в сообщении.

Ранее появилась информация, что россиянин отказался от предложения вернуться в НБА ради нового контракта с "Химками". Напомним, что 28-летний Швед вернулся из НБА в 2015 году, подписав соглашение с подмосковным клубом. За океаном он выступал за "Миннесоту", "Филадельфию", "Хьюстон" и "Нью-Йорк".

В прошедшем сезоне Швед в Единой лиге ВТБ сыграл в 31 матче. В среднем он набирал 23 очка, делал 3,3 подбора и 5,2 передачи.