Швед подчеркнул, что результаты "Химок" не всегда зависят от его игры

Атакующий защитник "Химок" Алексей Швед в преддверии полуфинального матча "Финала четырех" Единой лиги ВТБ против УНИКСа подчеркнул, что результаты подмосковной команды зависят не только от его игры.

- Так бывает не всегда, и в этом сезоне бывали моменты, когда я проводил не лучшие игры, - цитирует ТАСС Шведа. - Но ребята брали на себя ответственность в нужные моменты, так что это неправда, зависимости нет, просто ребята мне доверяют. А когда у меня не получается, они могут взять на себя ответственность и выполнить задачу.

- Здесь (в Москве в "ВТБ-Ледовом дворце". - Прим. "СЭ") отличная арена. К тому же, пол и кольца здесь - с нашей домашней арены, так что мы чувствуем себя наполовину дома.