Швед не сыграл с ЦСКА из-за гриппа

Защитник "Химок" Алексей Швед пропустил матч Единой лиги ВТБ с ЦСКА из-за гриппа. 28-летний россиянин – третий в лиге по результативности, в среднем за игру он набирает 19 очков.

- Швед пропускает игру из-за гриппа. И это большая потеря, - приводит ТАСС слова генерального директора "Химок" Павла Астахова. - Команде приходится очень тяжело в атаке без него - это всем очевидно.

Швед выступает за "Химки" с 2015 года. До этого он выступал в НБА за "Нью-Йорк", "Хьюстон", "Филадельфию" и "Миннесоту", а ранее в России за московские ЦСКА и "Динамо".