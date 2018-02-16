Швед не сможет сыграть в Матче всех звезд Единой лиги ВТБ

Защитник "Химок" Алексей Швед не примет участие в Матче всех звезд Единой лиги ВТБ. У игрока обострилась травма левого голеностопа, после которой ему было предписано ограничить физические нагрузки.

- К большому сожалению, я вынужден пропустить Матч всех звезд из-за травмы, - цитирует пресс-служба "Химок" Шведа. - Я хочу извиниться перед всеми болельщиками, кто приедет в Санкт-Петербург и кто будет смотреть Матч всех звёзд по телевизору. Я очень ждал встречи с вами. Но уверен, что все пройдёт на высоком уровне и баскетбольный праздник всем понравится.