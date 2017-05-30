Швед – MVP регулярного сезона Единой лиги ВТБ

Защитник "Химок" Алексей Швед признан MVP регулярного сезона Единой лиги ВТБ-2016/17, информирует официальный сайт турнира.

В завершившемся регулярном чемпионате 28-летний россиянин провел 25 матчей, в которых в среднем набирал 22,2 очка (2-й показатель в лиге), делал 3,9 подбора, 5,3 передачи, 1,1 перехвата и зарабатывал 20,2 балла за эффективность действий (1-й показатель в лиге).

Кроме того, Швед два раза по ходу сезона признавался MVP месяца – в ноябре и феврале. Команда Шведа – "Химки" – заняла третье место в регулярном сезоне, одержав 19 побед в 24 матчах.

В символическую пятерку по итогам всего регулярного чемпионата, вместе со Шведом вошли центровой Фрэнк Элегар ("Енисей"), форварды Николас Миннерат ("Автодор") и Сергей Карасев ("Зенит"), а также защитник Нандо Де Коло (ЦСКА).

– Приятно, когда тебя признают лучшим, – отметил Швед. – Однако эта награда, прежде всего, является коллективной, так как я играю в команде, и мои партнеры создают для меня моменты. Хочу поблагодарить, в первую очередь, их. Надеюсь, впереди у нас еще много матчей, и мы сможем порадовать болельщиков красивой игрой. Постараюсь со своей стороны сделать для этого все возможное.