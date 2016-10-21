Швед может помочь "Химкам" в игре против "Локомотива"

Защитник "Химок" Алексей Швед приступил к тренировкам в общей группе и может сыграть в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с "Локомотивом". Встреча пройдет в воскресенье. 27-летний россиянин не принимал участия в играх текущего сезона из-за травмы.

– Швед уже приступил к тренировкам, Алексей может сыграть против Краснодара в воскресенье, – цитирует "Р-Спорт" генерального директора "Химок" Павла Астахова.

В прошлом сезоне Швед провел 35 матчей за "Химки" в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем по 17 очков и делая по 4,6 передачи, 3 подбора и 1,3 перехвата.