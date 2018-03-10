Швед и еще шесть игроков "Химок" пропустят матч с "Астаной"

Игроки "Химок" Алексей Швед, Томас Робинсон, Энтони Гилл, Тайлер Ханикатт, Андрей Зубков, Дмитрий Соколов и Марко Тодорович пропустят завтрашний матч в Единой лиге ВТБ против "Астаны", сообщает пресс-служба подмосковной команды.

Швед – самый результативный игрок турнира – испытывает боль в голеностопе, Робинсона беспокоит рука, а Гилл заболел. Ханикатт, Зубков и Соколов травмированы, Тодорович не заявлен.

"Химки" выйдут на игру вдесятером, включая молодых Тимофея Якушина и Сергея Клюева. "Химки" занимают пятое место в Единой лиге ВТБ, "Астана" идет восьмой.