Швед готов говорить о возвращении в НБА только после завершения сезона

Защитник "Химок" Алексей Швед заявил, что не готов говорить о возможности возвращения в НБА до завершения сезона.

Сегодня подмосковная команда на своей площадке во втором матче четвертьфинала Единой лиги ВТБ обыграла "Локомотив" (77:72, 2-0). Швед набрал 32 очка. Встречу посетил генеральный менеджер клуба "Нью-Орлеан" Делл Демпс.

– Не знал, что Делл Демпс приезжал на меня смотреть, – приводит "Р-Спорт" слова Шведа. – Сейчас думаю только о том, чтобы выиграть серию. Мы готовимся к третьей игре. Давайте не будем вообще говорить о возможности возвращения в НБА, только после сезона буду готов об этом говорить. У меня еще есть два года контракта с "Химками", мне здесь комфортно, все нравится. А что будет – посмотрим после сезона, осталось пару недель всего.