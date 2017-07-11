Шуховцов сменил "Локомотив" на УНИКС

Центровой ''Локомотива'' Григорий Шуховцов покинул команду, сообщает пресс-служба клуба. За 5,5 лет (2009-2013, 2015-2017) в составе краснодарцев 34-летний игрок выиграл Еврокубок-2012/13, а также серебряные медали Единой лиги ВТБ того же сезона. В прошлом сезоне Шуховцов сыграл в 13 встречах, в среднем набирая 2,5 очка за игру.

– "Локо" благодарен Григорию за годы, которые он отдал нашему клубу, – сказал генеральный менеджер краснодарцев Алексей Саврасенко. – Мы ценим вклад Шуховцова в успехи команды и расстаемся с ним с теплотой. Желаем игроку удачи в продолжении профессиональной карьеры!

– Хочу сказать большое спасибо руководству клуба, – подчеркнул Шуховцов. – За время, проведенное в Краснодаре, я обрел здесь настоящих друзей и получил массу незабываемых эмоций. "Локомотив" навсегда поселился в моем сердце! Желаю Саше Обрадовичу удачи и выполнения задач, которых нам не удалось добиться в предыдущем сезоне.

Шуховцов продолжит карьеру в УНИКСе. Как информирует пресс-служба казанцев, контракт баскетболиста рассчитан на один год с возможностью продления еще на один. ​