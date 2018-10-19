Шуховцов продолжит карьеру в "Парме"

Центровой Григорий Шуховцов подписал однолетний контракт с "Пармой". Об этом сообщил официальный представитель игрока Вадим Михалевский.

– Григорий действительно подписал контракт с "Пармой" до конца сезона, – цитируют "Известия" Михалевского. – После того, как травму получил центровой пермского клуба Иван Лазарев, на нас вышел главный тренер Николайс Мазурс и выразил свою заинтересованность в Шуховцове. Могу сказать, что Григорий находится в хорошей форме. Всю предсезонную подготовку он провел с УНИКСом и помимо тренировок принимал участие в товарищеских играх. Надеюсь, что у него сложится удачный сезон и он сможет продлить карьеру.