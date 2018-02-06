Серхио Родригес: "Для меня это будет первый Матч всех звезд в карьере"

Разыгрывающий ЦСКА Серхио Родригес рассказал о том, что на предстоящем Матче звезд Единой лиги ВТБ он будет играть под 13-м номером. Он подчеркнул, что этот Матч звезд станет для него первой в карьере.

– Почему хочу играть на Матче звезд под 13-м номером? Для меня он очень многое значит, – цитирует официальный сайт Единой лиги ВТБ Родригеса. – Я играю под ним с того дня, как взял мяч в руки! С ним у меня связано много ярких воспоминаний. Считаю №13 удачливым, поэтому хотелось бы выступить под ним и на Матче всех звезд.

Конкурс трехочковых? Как только мне сказали, что в рамках Матча звезд пройдет такой конкурс, я сразу понял, что готов к нему. Процент попаданий в Лиге ВТБ у меня гораздо хуже, чем в Евролиге, но уверен, что могу побороться за победу. Хотя раньше в таких конкурсах я не участвовал. Как ни странно, это и первый Матч всех звезд в моей карьере, поэтому я жду его с нетерпением!